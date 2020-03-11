Перша людина померла від коронавірусу в Бельгії
Середа, 11 березня 2020, 10:48
Меггі де Блок і Ален Марон, міністри охорони здоров'я федерального і брюссельського рівнів, оголосили в середу вранці про першу смерть, пов'язану з коронавірусом у Бельгії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.
Йдеться про 90-річного пацієнта, за яким доглядала мережа брюссельських клінік Iris-Sud.
"Незважаючи на якість медичної допомоги, наданої медичними бригадами, 90-річний пацієнт помер", - підтвердила Меггі де Блок.
У Бельгії станом на 10 березня було зафіксовано 267 випадків зараження коронавірусом.
Напередодні уряд Бельгії оголосив про рішення скасувати всі заходи, в яких запланована участь понад 1000 людей, щоб уповільнити поширення коронавірусу.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua