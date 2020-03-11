Перша людина померла від коронавірусу в Бельгії

Меггі де Блок і Ален Марон, міністри охорони здоров'я федерального і брюссельського рівнів, оголосили в середу вранці про першу смерть, пов'язану з коронавірусом у Бельгії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Йдеться про 90-річного пацієнта, за яким доглядала мережа брюссельських клінік Iris-Sud.

"Незважаючи на якість медичної допомоги, наданої медичними бригадами, 90-річний пацієнт помер", - підтвердила Меггі де Блок.

У Бельгії станом на 10 березня було зафіксовано 267 випадків зараження коронавірусом.

Напередодні уряд Бельгії оголосив про рішення скасувати всі заходи, в яких запланована участь понад 1000 людей, щоб уповільнити поширення коронавірусу.