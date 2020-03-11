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Первый человек умер от коронавируса в Бельгии

Среда, 11 марта 2020, 10:48

Мэгги де Блок и Ален Марон, министры здравоохранения федерального и брюссельского уровней, объявили в среду утром о первой связанной с коронавирусом смерти в Бельгии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Речь идет о 90-летнего пациента, по которым ухаживала сеть брюссельских клиник Iris-Sud.

"Несмотря на качество медицинской помощи, оказываемой медицинскими бригадами, 90-летний пациент умер", - подтвердила Мэгги де Блок.

В Бельгии по состоянию на 10 марта было зафиксировано 267 случаев заражения коронавирусом.

Накануне правительство Бельгии объявило о решении отменить все мероприятия, в которых запланировано участие более 1000 человек, чтобы замедлить распространение коронавируса.

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