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У Польщі завершився процес щодо підпалу спілки угорців в Ужгороді

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У Польщі завершився процес щодо підпалу спілки угорців в Ужгороді

Середа, 11 березня 2020, 16:31

У Кракові завершився процес трьох поляків, обвинувачених у теракті в Україні - підпалі угорського центру в Ужгороді в лютому 2018 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Прокурор Маріуш Садло у понеділок у краківському суді заявив, що це був терористичний акт, який був частиною зусиль Росії з метою поглибити конфлікт між українцями та угорською меншиною.

Для Міхала Прокоповича, члена неонацистської організації "Фаланга" (Falanga), як організатора підпалу Угорського культурного центру в Ужгороді, прокурор вимагає 4,5 років ув’язнення.

Спільно з Прокоповичем перед судом постали безпосередні виконавці замовлення: Адріан Марглевський і Томаш Шимковяк. Обидва вони пов’язані з парамілітарною організацією "Стрілець" (Strzelec). Зловмисників вдалося ідентифікувати завдяки запису з відеоспостереження.

Виявилося, що обох поляків завербував Прокопович, член прокремлівської партії "Зміна" ("Zmiana"), лідера якої, Матеуша Піскорського, польські спецслужби обвинуватили у шпигунстві на російську та китайську розвідки. Саме Прокопович дав їм телефони і гроші (за проведення операції вони отримали по дві тисячі злотих).

Прокопович заявив, що підпал замовив німецький журналіст Мануель Оксенрайтер, на той час співпрацівник депутата Бундестагу Маркуса Фронмаєра з ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD), відомої своїми проросійськими симпатіями.

За даним ЗМІ, Оксенрайтер неодноразово зустрічався з російським пропагандистом Александром Дугіним, відомим своїми ультраправими поглядами. Зокрема вони співпрацювали у центрі Katehon, де головою наглядової ради є російський мільярдер Костянтин Малофєєв, відомий тим, що фінансово підтримує сепаратистів на сході України. 

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"Намагаючись здійснити підпал, обвинувачені хотіли поглибити конфлікт між українцями та угорською меншиною. Потрібно було представити українців тими, хто переслідує угорську меншину, а Україну - державою, що не здатна гарантувати їм захист", - наголосив прокурор Садло.

Він підкреслив, що цей напад був частиною зусиль Росії, спрямованих проти України. Метою було внутрішнє послаблення України і дестабілізація ситуації в цій країні. "Ці дії не були в інтересах Польщі. Це надавало злочину терористичного характеру", - наголосив прокурор. "Метою їхніх дій було розпалення угорсько-українського конфлікту", - наголосив Садло.

Прокурор звинуватив поляків у розпалюванні мови ненависті на ґрунті національної приналежності та спричиненні загрози багатьом людям.

Міхалу Прокоповичу прокурор попросив 4,5 року ув’язнення, Томашу Шимковяку — 1,5 року, Адріану Марглевському — 11 місяців умовно з випробувальним терміном на 4 роки (у ході слідства він погодився на співпрацю, вказав інших обвинувачених та розповів про перебіг подій).

Вирок винесуть за два тижні.

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