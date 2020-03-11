У Польщі завершився процес щодо підпалу спілки угорців в Ужгороді

У Кракові завершився процес трьох поляків, обвинувачених у теракті в Україні - підпалі угорського центру в Ужгороді в лютому 2018 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Прокурор Маріуш Садло у понеділок у краківському суді заявив, що це був терористичний акт, який був частиною зусиль Росії з метою поглибити конфлікт між українцями та угорською меншиною.

Для Міхала Прокоповича, члена неонацистської організації "Фаланга" (Falanga), як організатора підпалу Угорського культурного центру в Ужгороді, прокурор вимагає 4,5 років ув’язнення.

Спільно з Прокоповичем перед судом постали безпосередні виконавці замовлення: Адріан Марглевський і Томаш Шимковяк. Обидва вони пов’язані з парамілітарною організацією "Стрілець" (Strzelec). Зловмисників вдалося ідентифікувати завдяки запису з відеоспостереження.

Виявилося, що обох поляків завербував Прокопович, член прокремлівської партії "Зміна" ("Zmiana"), лідера якої, Матеуша Піскорського, польські спецслужби обвинуватили у шпигунстві на російську та китайську розвідки. Саме Прокопович дав їм телефони і гроші (за проведення операції вони отримали по дві тисячі злотих).

Прокопович заявив, що підпал замовив німецький журналіст Мануель Оксенрайтер, на той час співпрацівник депутата Бундестагу Маркуса Фронмаєра з ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD), відомої своїми проросійськими симпатіями.

За даним ЗМІ, Оксенрайтер неодноразово зустрічався з російським пропагандистом Александром Дугіним, відомим своїми ультраправими поглядами. Зокрема вони співпрацювали у центрі Katehon, де головою наглядової ради є російський мільярдер Костянтин Малофєєв, відомий тим, що фінансово підтримує сепаратистів на сході України.

"Намагаючись здійснити підпал, обвинувачені хотіли поглибити конфлікт між українцями та угорською меншиною. Потрібно було представити українців тими, хто переслідує угорську меншину, а Україну - державою, що не здатна гарантувати їм захист", - наголосив прокурор Садло.

Він підкреслив, що цей напад був частиною зусиль Росії, спрямованих проти України. Метою було внутрішнє послаблення України і дестабілізація ситуації в цій країні. "Ці дії не були в інтересах Польщі. Це надавало злочину терористичного характеру", - наголосив прокурор. "Метою їхніх дій було розпалення угорсько-українського конфлікту", - наголосив Садло.

Прокурор звинуватив поляків у розпалюванні мови ненависті на ґрунті національної приналежності та спричиненні загрози багатьом людям.

Міхалу Прокоповичу прокурор попросив 4,5 року ув’язнення, Томашу Шимковяку — 1,5 року, Адріану Марглевському — 11 місяців умовно з випробувальним терміном на 4 роки (у ході слідства він погодився на співпрацю, вказав інших обвинувачених та розповів про перебіг подій).

Вирок винесуть за два тижні.