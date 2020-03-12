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Уряд Грузії переходить в надзвичайний режим роботи через коронавірус

Четвер, 12 березня 2020, 09:54

Усі урядові установи Грузії переходять на надзвичайний режим роботи у зв’язку з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

"Виходячи з сумної статистики у світі, ми можемо сказати, що ми відносно здатні впоратися з цими викликами, однак у нас немає підстав для розслаблення або самовдоволення", — заявив прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія на засіданні уряду.

Як зазначив Гахарія, виклики зростатимуть з кожним днем.

"Тому ми зобов'язані бути готовими відповісти на ці виклики. В першу чергу ми повинні подбати про старих, дітей і один про одного. Всі урядові відомства переходять на цілодобовий надзвичайний режим роботи, особливо це стосується відповідних відомств Міністерства охорони здоров'я, внутрішніх справ, освіти, юстиції, закордонних справ і фінансів, які діють на кордонах Грузії", — заявив Георгій Гахарія.

Наразі у Грузії зареєстровані 24 випадки зараження коронавірусом.

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Коронавірус Грузія
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