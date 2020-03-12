Правительство Грузии переходит в чрезвычайный режим работы из-за коронавируса

Все правительственные учреждения Грузии переходят на чрезвычайный режим работы в связи с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

"Исходя из печальной статистики в мире, мы можем сказать, что мы относительно способны справиться с этими вызовами, однако у нас нет оснований для расслабления или самодовольства", - заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании правительства.

Как отметил Гахария, вызовы будут расти с каждым днем.

"Поэтому мы обязаны быть готовыми ответить на эти вызовы. В первую очередь мы должны позаботиться о пожилых, о детях и друг о друге. Все правительственные ведомства переходят на круглосуточный чрезвычайный режим работы, особенно это касается соответствующих ведомств Министерства здравоохранения, внутренних дел, образования, юстиции, иностранных дел и финансов, которые действуют на границах Грузии", - заявил Георгий Гахария.

Сейчас в Грузии зарегистрированы 24 случая заражения коронавирусом.

Подробнее об ограничениях, в частности в Грузии, читайте в статье: "Шенген и безвиз в условиях пандемии: как коронавирус меняет правила пересечения границ".