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Уряд звільнив Заяця з посади державного секретаря МЗС України

П'ятниця, 13 березня 2020, 12:38

Уряд звільнив Андрія Заяця з посади державного секретаря Міністерства закордонних справ України.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне розпорядження опубліковано на сайті Кабміну.

"Звільнити Заяця Андрія Івановича з посади державного секретаря Міністерства закордонних справ України відповідно до частини першої статті 871 Закону України "Про державну службу", - йдеться у документі.

Вказана стаття передбачає звільнення з власної ініціативи, за поданням прем’єр-міністра України або відповідного міністра чи керівника центрального органу виконавчої влади.

Заяць був призначений держсекретарем МЗС у грудні 2016 року. До цього працював у МЗС директором департаменту Близького Сходу та Африки.

Посада державного секретаря є найвищою посадою в дипломатичній службі, яка не має статусу політичної. Відповідно, держсекретар може зберігати свою посаду з приходом нового міністра.

Нагадаємо, Верховна рада на позачерговому засіданні 4 березня призначила міністром закордонних справ Дмитра Кулебу.

Водночас колишнього главу МЗС Вадима Пристайка вирішили призначити на місце Кулеби, тобто він став віцепрем’єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

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