Рада призначила Кулебу міністром закордонних справ України

Верховна Рада на позачерговому засіданні в середу призначила міністром закордонних справ Дмитра Кулебу.

Як повідомляє "Європейська правда", за кандидатуру Кулеби проголосували ХХХ народних депутатів.

Кулеба донині обіймав посаду віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а до цього – був постійним представником України у Раді Європи.

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Раніше в команді президента розглядали можливість об’єднання посади віцепрем’єра з посадою міністра закордонних справ. Але, як пояснили джерела ЄП, від ідеї відмовились через юридичну колізію. Посада міністра закордонних справ прописана у Конституції, її суміщення з іншими посадами в уряді не передбачене.

Водночас колишнього главу МЗС Вадима Пристайка вирішили призначити на місце Кулеби, тобто він стане віцепрем’єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

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"Дмитро Кулеба: Я бачу, що потрібно зробити, щоб ЄС погодився на наше членство".