Правительство уволило Заяца с должности государственного секретаря МИД Украины

Правительство освободило Андрея Заяца от должности государственного секретаря Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.

"Освободить Заяца Андрея Ивановича от должности государственного секретаря Министерства иностранных дел Украины в соответствии с частью первой статьи 871 закона Украины "О государственной службе", - говорится в документе.

Указанная статья предусматривает увольнение по собственной инициативе, по представлению премьер-министра Украины или соответствующего министра или руководителя центрального органа исполнительной власти.

Заяц был назначен госсекретарем МИД в декабре 2016 года. До этого работал в МИД директором департамента Ближнего Востока и Африки.

Должность государственного секретаря - высшая должность в дипломатической службе, не имеющая статуса политической. Соответственно, госсекретарь может сохранять свою должность с приходом нового министра.

Напомним, Верховная рада на внеочередном заседании 4 марта назначила министром иностранных дел Дмитрия Кулебу.

В то же время бывший глава МИД Вадима Пристайко решили назначить на место Кулебы, то есть он стал вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.