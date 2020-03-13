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Грузія може ввести обмеження щодо Росії, де кількість хворих на COVID-19 подвоїлася

П'ятниця, 13 березня 2020, 16:55

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія не виключив запровадження обмежень для громадян, які прибувають з Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

"Можливо, варто задуматися про жорсткіші заходи на російського напрямку. Але не можна говорити тільки про Росію. Ми говоримо про глобальну проблему і вірус, який не знає кордонів", - заявив він.

Кількість виявлених заражених коронавірусом нового типу в Росії за дві доби зросла майже вдвічі, тепер їх 45 осіб. Про одинадцять нових випадків повідомили в п'ятницю.

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У Грузії виявлено 25 випадків інфікування новим коронавірусом COVID-19.

Грузія вже запровадила обмеження для громадян, які прибувають з Німеччини, Франції, Австрії та Іспанії. Обмеження також діють для осіб, що прибувають з Китаю, Ірану, Італії та Південної Кореї. При цьому, припинено пряме авіасполучення з Китаєм, Іраном і Італією.

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