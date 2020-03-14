Польща закриває кордони, іноземці з правом працювати зможуть в'їхати

Від опівночі 15 березня Польща припинить прикордонний рух на деяких пунктах пропуску з сусідніми країнами, зокрема Україною, до подальшого рішення.

Про це йдеться у розпорядженні Міністерства внутрішніх справ Польщі, повідомляє "Європейська правда".

Йдеться про дорожні пункти Зосін-Устилуг, Долгобичув-Угринів, Будомеж-Грушів, Медика-Шегині, Кросьценко-Смільниця, а також залізничні Гребенне-Рава Руська, Кросьценко-Хирів.

Водночас Польща обмежить рух на дорожніх пунктах пропуску Дорогуськ-Ягодин, Гребенне-Рава Руська, Корчова-Краковець.

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Їх зможуть перетнути лише громадяни Польщі; іноземці, які перебувають в шлюбі або є дітьми громадян Польщі або залишаються під постійним піклуванням громадян Польщі; іноземці з Картою поляка; особи, які мають дипломатичний ранг, та члени їхніх сімей; іноземці, які мають право постійного або тимчасового проживання на території Республіки Польща; іноземці, які мають право працювати на території Польщі, тобто іноземці, які мають право працювати на тих же умовах, що і громадяни Польщі, які мають дозвіл на роботу, сезонний дозвіл на роботу, доручення іноземцю про виконання роботи на території Республіки Польща.

В особливо обґрунтованих випадках, не зазначених вище, командир прикордонної служби після отримання згоди начальника прикордонної служби може дозволити іноземцю в'їхати на територію Республіки Польща у режимі, визначеному в законі від 12 грудня 2013 року про іноземців.

Заборона не стосуватиметься вантажних перевезень. Зупинка міжнародного авіасполучення також відбудеться у ніч з 14 на 15 березня. Останні (на період обмежень) потяги з України в Польщу вирушили вранці 14 березня.

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