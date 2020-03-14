Польша закрывает границы, иностранцы с правом работать смогут въехать

С полуночи 15 марта Польша прекратит пограничное движение на некоторых пунктах пропуска с соседними странами, в частности с Украиной, до дальнейшего решения.

Об этом говорится в распоряжении Министерства внутренних дел Польши, сообщает "Европейская правда".

Речь идет о дорожных пунктах Зосин-Устилуг, Долгобычув-Угрынив, Будомеж-Грушив, Медыка-Шегини, Кросьценко-Смильница, а также железнодорожных Гребенне-Рава Русская, Кросьценко-Хирив.

В то же время Польша ограничит движение на дорожных пунктах пропуска Дорогуск-Ягодин, Гребенне-Рава Русская, Корчева-Краковец.

Читайте также Украина закрывает пассажирское авиасообщение с 17 марта

Их смогут пересечь только граждане Польши; иностранцы, которые находятся в браке или являющимися детьми граждан Польши или остаются под постоянным попечительством граждан Польши; иностранцы с Картой поляка; лица, имеющие дипломатический ранг, и члены их семей; иностранцы, имеющие право постоянного или временного проживания на территории Республики Польша; иностранцы, которые имеют право работать на территории Польши, то есть иностранцы, которые имеют право работать на тех же условиях, что и граждане Польши, которые имеют разрешение на работу, сезонное разрешение на работу, поручение иностранцу о выполнении работы на территории Республики Польша.

В особо обоснованных случаях, не указанных выше, командир пограничной службы после получения согласия начальника пограничной службы может позволить иностранцу въехать на территорию Республики Польша в режиме, определенном в законе от 12 декабря 2013 года об иностранцах.

Запрет не коснется грузовых перевозок. Остановка международного авиасообщения также состоится в ночь с 14 на 15 марта.

Последние (на период ограничений) поезда из Украины в Польшу отправились утром 14 марта.

Следите за развитием ситуации: Коронавирус в мире: закрытие границ и главные решения правительств. LIVE