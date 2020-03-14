Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Епідемія коронавірусу триватиме до 2021 року, захворіють 7,9 млн британців - прогноз уряду

Декілька авіакомпаній помилково скасували рейси в Україну за добу до заборони

Криза в Італії: 368 загиблих від коронавірусу за добу, 3,5 тисячі нових хворих

Німеччина закриває кордон з трьома країнами - німецькі ЗМІ






В уряді Польщі не виключають перенесення виборів президента

Субота, 14 березня 2020, 11:55

Польща не може виключати перенесення президентських виборів, запланованих на травень, через пандемію коронавірусу, хоча жодних таких рішень досі не ухвалювали.

Про це заявив у суботу заступник міністра внутрішніх справ Павел Шефернакер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Вибори проходять через два місяці. Побачимо. Найближчі дні будуть ключовими, і якщо ця хвороба розвиватиметься в Польщі, ми будемо спостерігати за цим і ухвалювати подальші рішення. Сьогодні такого рішення немає, але це не означає, що воно виключене", - сказав Шефернакер на приватному радіо RMF FM.

Читайте також
Курс на загострення: як Польща готується до президентських виборів

У Польщі зафіксовано 84 випадки коронавірусу, зокрема два випадки смерті.

"Сьогодні ніхто не думає про вибори, всі думають, як зупинити цю епідемію", - додав Шефернакер.

Уряд Польщі заявив у п’ятницю, що закриває кордони для іноземців.

Слідкуйте за розвитком ситуації: Коронавірус у світі: закриття кордонів та головні рішення урядів. LIVE

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Коронавірус
powered by lun.ua