Трамп не піде на карантин після контакту з 2 людьми, в яких виявили коронавірус
Лікар Білого дому заявив, що президент Дональд Трамп не має симптомів коронавірусу, і карантин йому не потрібен після того, як він контактував з двома людьми, у яких є вірус.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.
Шон Конлі, лікар Білого дому, написав, що Трамп "ненадовго контактував" з особою, з якою він фотографувався. Цією особою є Фабіо Вайнгартен, прессекретар президента Бразилії Жаїра Болсонару.
Через три дні після зустрічі з Трампом Вайнгартен почав проявляти симптоми коронавірусу, а згодом здав позитивний результат на COVID-19, написав Конлі.
У п’ятницю ввечері Конлі заявив, що Білому дому стало відомо, що в іншої особи, з якою Трамп мав контакт, 13 березня зафіксували коронавірус. Ця особа - Нестор Форстер, повірений у справах Бразилії у Вашингтоні.
Конлі заявив, що Трамп проводив більше часу в безпосередній близькості до Форстера, але "всі взаємодії відбувалися до появи будь-яких симптомів".
"Ці взаємодії можна класифікувати як НИЗЬКИЙ ризик передачі, і наразі немає жодних ознак для домашнього карантину", - написав Конлі.
"Крім того, враховуючи, що сам президент залишається без симптомів, тестування на COVID-19 наразі не показане. Я продовжую уважно стежити за президентом та піклуватися про нього, і повідомлю вам, коли з’явиться більше інформації".
Президент Бразилії Жаїр Болсонару напередодні заперечив підозри, що він хворий на коронавірус, за допомогою дуже красномовного фото у Facebook.
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