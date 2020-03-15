Грузія через коронавірус закриває кордон з Росією

Через загрозу поширення нового коронавірусу Грузія з 16 березня закриває кордон з Росією.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення грузинського уряду.

Встановлені обмеження не торкнуться вантажних перевезень: товари через кордон продовжать транспортувати в звичайному режимі.

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Громадянам Грузії і Росії буде надана можливість повернутися на батьківщину, зазначили в адміністрації грузинського уряду.

На сухопутному кордоні Грузії і Росії нині функціонує єдиний пункт пропуску Казбегі-Верхній Ларс.

Через загрозу поширення COVID-19 Грузія тимчасово закрила кордони з Вірменією і Азербайджаном. 15 березня також призупинено пересування через ПП Сарпі на кордоні з Туреччиною. Обмеження стосуються лише фізичних осіб, вантажі через кордони пропускають.

За останніми даними кількість заражених в Росії становить 63 особи, в Грузії – 30.