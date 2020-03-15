Грузия из-за коронавируса закрывает границу с Россией
Из-за угрозы распространения нового коронавируса Грузия с 16 марта закрывает границу с Россией.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение грузинского правительства.
Установленные ограничения не коснутся грузовых перевозок: товары через границу продолжат транспортировать в обычном режиме.
Гражданам Грузии и России будет предоставлена возможность вернуться на родину, отметили в администрации грузинского правительства.
На сухопутной границе Грузии и России сейчас функционирует единственный пункт пропуска Казбеги-Верхний Ларс.
Из-за угрозы распространения COVID-19 Грузия временно закрыла границы с Арменией и Азербайджаном. 15 марта также приостановлено передвижения через пункт пропуска Сарпи на границе с Турцией. Ограничения касаются только физических лиц, грузы через границы пропускают.
По последним данным количество зараженных в России составляет 63 человека, в Грузии - 30.