Грузия из-за коронавируса закрывает границу с Россией

Из-за угрозы распространения нового коронавируса Грузия с 16 марта закрывает границу с Россией.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение грузинского правительства.

Установленные ограничения не коснутся грузовых перевозок: товары через границу продолжат транспортировать в обычном режиме.

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Гражданам Грузии и России будет предоставлена ​​возможность вернуться на родину, отметили в администрации грузинского правительства.

На сухопутной границе Грузии и России сейчас функционирует единственный пункт пропуска Казбеги-Верхний Ларс.

Из-за угрозы распространения COVID-19 Грузия временно закрыла границы с Арменией и Азербайджаном. 15 марта также приостановлено передвижения через пункт пропуска Сарпи на границе с Турцией. Ограничения касаются только физических лиц, грузы через границы пропускают.

По последним данным количество зараженных в России составляет 63 человека, в Грузии - 30.