Швеція виділить $30 млрд для подолання економічних наслідків від коронавірусу

Уряд Швеції представив пакет заходів на суму понад 300 мільярдів шведських крон ($30,94 мільярда) для підтримки економіки на тлі пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Пакет заходів передбачає, що центральний уряд візьме на себе всі виплати за відпустки через хворобу від компаній протягом квітня і травня, а також основну частку витрат за тимчасові звільнення через кризу.

У неділю авіакомпанія SAS, яка частково належить державі, оголосила, що тимчасово звільнить до 90% своїх співробітників.

Найбільші витрати будуть пов'язані з дозволом компаніям відкласти сплату податків і ПДВ на строк до одного року що, за словами міністра фінансів Магдалени Андерссон, саме по собі в короткостроковій перспективі може коштувати до 300 мільярдів крон.

"Це абсолютно унікальна ситуація для шведської економіки. Ми хочемо, щоб це рішення означало, що якомога більше компаній подолають цю кризу, щоб ми могли захистити шведські компанії і шведські робочі місця", - сказала Андерссон.

Швеція раніше вже оголосила про виділення додаткових коштів місцевій владі для боротьби зі спалахом коронавірусу, в той час як Центральний банк виділив компаніям через банківську систему до 500 мільярдів шведських крон.