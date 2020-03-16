Швеция выделит $30 млрд для преодоления экономических последствий коронавируса

Правительство Швеции представило пакет мер на сумму более 300 млрд шведских крон ($30,94 миллиарда) для поддержки экономики на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Пакет мер предусматривает, что центральное правительство возьмет на себя все выплаты по отпускам по болезни от компаний в течение апреля и мая, а также основную долю расходов за временные увольнения из-за кризиса.

В воскресенье авиакомпания SAS, которая частично принадлежит государству, объявила, что временно уволит до 90% своих сотрудников.

Наибольшие расходы будут связаны с разрешением компаниям отложить уплату налогов и НДС на срок до одного года, что, по словам министра финансов Магдалены Андерссон, само по себе в краткосрочной перспективе может стоить до 300 млрд крон.

"Это абсолютно уникальная ситуация для шведской экономики. Мы хотим, чтобы это решение означало, что как можно больше компаний преодолеют этот кризис, чтобы мы могли защитить шведские компании и шведские рабочие места", - сказала Андерссон.

Швеция ранее уже объявила о выделении дополнительных средств местной власти для борьбы со вспышкой коронавируса, в то время как Центральный банк выделил компаниям через банковскую систему до +500 млрд шведских крон.