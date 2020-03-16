Румунія оголосила надзвичайний стан через поширення коронавірусу

Президент Румунії Клаус Йоганніс підписав указ про введення з понеділка надзвичайного стану через епідемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Agerpress.

"Дуже важливо, щоб заходи, які будуть вжиті, були прийняті вчасно, і щоб ця боротьба велася з усіма інструментами, передбаченими законом. Я вирішив оголосити надзвичайний стан з початку тижня", - сказав Йоганніс.

Він підкреслив, що надзвичайний стан дозволить виділити важливі ресурси для управління кризою, спричиненою коронавірусом.

"Таким чином, в уряду буде можливість виділити більше грошей в області охорони здоров'я, більше грошей на ліки, більше грошей на абсолютно необхідне медичне обладнання. Точно так же ця ситуація дозволить здійснювати покупки в дуже короткий час за спрощеними процедурами, що надасть уряду всі необхідні інструменти для управління кризою", - пояснив Йоганніс.

Згідно з Конституцією Румунії президент має право ввести в країні надзвичайний стан, але його рішення протягом п'яти днів повинен схвалити парламент.

За даними Міністерства охорони здоров'я Румунії на 16 березня, в країні зафіксовано 139 випадків зараження коронавірусів. У неділю зафіксовано 16 нових випадків. Одужали дев'ять осіб.

Нагадаємо, 14 березня румунські депутати затвердили новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Людовиком Орбаном, відклавши політичні розбіжності, щоб дати йому повноваження протистояти розповсюдженню коронавірусу.

Законодавці голосували невеликими групами та опитували кандидатів у міністри через телефонну конференцію.

Терміновість затвердження нового кабінету міністрів стала особливо гострою днем раніше, коли Орбан та низка його міністрів самоізолювалися на карантин після контакту з членами партії, у яких виявили коронавірус.