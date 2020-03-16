Коронавирус: Грузия полностью закрыла границы для иностранцев

Грузия на две недели полностью закрывает границу для иностранных граждан.

Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Грузии Иракли Чиковани, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Эхо Кавказа.

Решение вступит в силу 18 марта.

"Принято решение с завтрашнего дня на две недели ограничить въезд в страну всех иностранных граждан", - заявил Чиковани.

Кроме того, межведомственный совет при правительстве Грузии принял решение досрочно прекратить сезон на грузинских горнолыжных курортах. Это связано с информацией о заражении граждан Чехии и Словакии, которые посещали курорт Гудаури.

Правительство рекомендовало кафе и ресторанам прекратить работу, а гражданам старше 70 лет не посещать места скопления граждан.

По данным Минздрава Грузии, в стране зафиксировано 33 случая заражения коронавируса.