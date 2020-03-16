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Дипломати домовилися із Братиславою про шлях евакуації українців, що застрягли у Словаччині

Понеділок, 16 березня 2020, 17:18

Словаччина погодилася відкрити у пішохідному режимі пункт пропуску Вишнє Нємецьке – Ужгород для українців, які прагнуть повернутися додому.

Про це "Європейській правді" повідомили в посольстві України у Словаччині.

Посольство домовилося зі словацькою стороною, що пункт пропуску Вишнє Нємецьке – Ужгород з 08.00 17 березня до 18.00 22 березня працюватиме також у пішохідному режимі.

Раніше стало відомо, що з півночі 17 березня для українців, які бажають повернутися додому, залишаться відкритими автомобільні пункти пропуску "Вишнє Нємецьке – Ужгород" та "Убля – Малий Березний", які буде можливо перетнути виключно автомобілем.

Словаччина закрила свої кордони раніше, з 13 березня.

При цьому пункт Малі Селменці – Вельке Слеменце, де діє пішохідний перехід кордону, закритий. У зв’язку з цим українські громадяни застрягли на кордоні і не можуть потрапити в Україну.

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