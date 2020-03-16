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Дипломаты договорились с Братиславой о пути эвакуации украинцев, застрявших в Словакии

Понедельник, 16 марта 2020, 17:18

Словакия согласилась открыть в пешеходном режиме пункт пропуска Вишне Немецке - Ужгород для украинских граждан, желающих вернуться домой.

Об этом "Европейской правде" сообщили в посольстве Украины в Словакии.

Посольство договорилось со словацкой стороной, что пункт пропуска Вишне Немецке - Ужгород с 08.00 17 марта до 18.00 22 марта будет работать также в пешеходном режиме.

Ранее стало известно, что с полуночи 17 марта для украинцев, готовых вернуться домой, останутся открытыми автомобильные пункты пропуска "Вишне Немецке - Ужгород" и "Убля - Малый Березный", которые будет возможно пересечь исключительно на автомобиле.

Словакия закрыла свои границы ранее, с 13 марта.

При этом пункт Малые Селменцы - Вельке Слеменце, где действует пешеходный переход границы, закрыт. В связи с этим украинские граждане застряли на границе и не могут попасть в Украину.

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