Пандемія: Британцям порадили уникати несуттєвих закордонних поїздок

МЗС Британії рекомендувало громадянам уникати всіх несуттєвих закордонних поїздок протягом 30 днів, оскільки пандемія коронавірусу триває.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Міністр закордонних справ Домінік Рааб заявив, що "швидко мінливі міжнародні обставини" спалаху у світі хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом, вимагають внесення змін в офіційні рекомендації по поїздках.

"Британські мандрівники за кордоном тепер стикаються з широко поширеними міжнародними прикордонними обмеженнями і блокуваннями в різних країнах", - сказав він депутатам Палати громад.

"FCO [Міністерство закордонних справ і у справах Співдружності] завжди буде враховувати безпеку британських громадян, тому я прийняв рішення рекомендувати британським громадянам утримуватися від несуттєвих поїздок по всьому світу протягом початкового періоду в 30 днів" – заявив Рааб.

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Міністр попередив про ризики того, що британці не зможуть повернутися додому, якщо будуть введені обмеження на поїздки.

На даному етапі МЗС в даний час не рекомендує всім британцям, які перебувають за кордоном, повертатися додому, за винятком невеликого числа країн.

"Однак британці повинні мати на увазі, що польоти можуть бути скасовані в короткі терміни або іноземними урядами можуть бути введені інші обмеження на поїздки ", - попередили у відомстві.

Ця заява була зроблена після того, як Європейський союз оприлюднив плани 30-денного обмеження на в'їзд нерезидентів, яке, як очікується, не стосуватиметься британців.