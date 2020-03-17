Швеція рекомендує більшості закладів освіти перейти на дистанційне навчання

Уряд Швеції рекомендує всім коледжам і університетам запровадити дистанційне навчання з середи, 18 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

"З завтрашнього дня всім вищим школам Швеції, муніципальним освітнім закладам для дорослих, коледжам, професійно-технічним училищам та університетам рекомендується перейти на дистанційне навчання", - заявив на пресконференції прем'єр-міністр Стефан Левен.

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Заклади початкової і дошкільної освіти поки що працюватимуть без змін.

"На більш пізньому етапі ми можемо опинитися в ситуації, коли нам потрібно буде закрити і школи та дошкільні заклади, підготовка цього ведеться", - сказав він.

За його словами, уряд готує законодавство, щоб підготуватися до ситуації, коли навіть початкові школи закриються.

У Швеції зафіксовано понад тисячу випадків заражень коронавірусом і сім смертей.

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