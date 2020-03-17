Пандемия: Британцам посоветовали избегать несущественных поездок

МИД Великобритании рекомендовал гражданам избегать всех несущественных поездок в течение 30 дней, поскольку пандемия коронавируса продолжается.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что "быстро меняющиеся международные обстоятельства" вспышки в мире болезни COVID-19, вызванной коронавирусом, требуют внесения изменений в официальные рекомендации по поездках.

"Британские путешественники за рубежом теперь сталкиваются с широко распространенными международными пограничными ограничениями и блокировками в разных странах", - сказал он депутатам Палаты общин.

"FCO [Министерство иностранных дел и по делам Содружества] всегда будет учитывать безопасность британских граждан, поэтому я принял решение рекомендовать британским гражданам воздерживаться от несущественных поездок по всему миру в течение начального периода в 30 дней" – заявил Рааб.

Министр предупредил о рисках того, что британцы не смогут вернуться домой, если будут введены ограничения на поездки.

На данном этапе МИД в настоящее время не рекомендует всем британцам, которые находятся за границей, возвращаться домой, за исключением небольшого числа стран.

"Однако британцы должны иметь в виду, что полеты могут быть отменены в короткие сроки или иностранными правительствами могут быть введены другие ограничения на поездки ", - предупредили в ведомстве.

Это заявление было сделано после того, как Европейский союз обнародовал планы 30-дневного ограничения на въезд нерезидентов, которое, как ожидается, не будет касаться британцев.