Понад 1100 українців у Німеччині просять про евакуацію

Понад 1100 громадян України звернулися з проханням евакуювати їх з Німеччини.

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, пише "Європейська правда".

За словами українського дипломата, посольство і консульства в Гамбургу, Дюссельдорфі, Мюнхені та Франкфурті продовжують у режимі 24/7 реєструвати громадян для евакуації на Батьківщину. Станом на зараз 1192 особи просять про евакуацію, зазначив Мельник.

До уваги всіх співвітчизників у Німеччині, які хочуть повернутися додому: посольство і консульства в Гамбургу, Дюссельдорфі, Мюнхені та Франкфурті продовжують у режимі 24/7 реєструвати Вас для евакуації на Батьківщину: станом на зараз 1192 особи. Україна нікого не лишить в біді! pic.twitter.com/TVGvlgnd17 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 17, 2020

З 17 березня Україна зупинила міжнародне пасажирське сполучення, зокрема, авіарейси, залізничне та пасажирське автобусне сполучення.

Обмеження на кордоні України будуть діяти до 3 квітня 2020 року, якщо через ситуацію із поширенням захворюваності на пандемічний вірус не буде прийняте інше рішення.

Що робити громадянам України, які не встигли повернутись до 17 березня, можна прочитати за цим посиланням.

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