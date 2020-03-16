МАУ тимчасово зупиняє виконання всіх міжнародних регулярних рейсів
Авіакомпанія "Міжнародна авіакомпанія України" тимчасово припиняє виконання всіх міжнародних регулярних рейсів.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві перевізника.
"Виконуючи розпорядження уряду про тимчасове обмеження перетину державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України вірусу COVID-19, авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" припиняє виконання регулярних рейсів по всій міжнародній мережі попередньо на період з 00 годин 00 хвилин 17-го березня по 31-е березня 2020 року", - йдеться у заяві.
Оскільки термін карантину, встановлений урядом України, попередньо триватиме по 3 квітня, пасажирам, які планують подорож після 31-го березня, необхідно слідкувати за змінами в розкладі та статусі рейсів на сайті авіакомпанії.
У вівторок, 17 березня, МАУ виконає такі міжнародні рейси:
PS734 Дубай – Київ;
PS 398 Каїр – Київ;
PS778 Тель-Авів – Київ;
PS612 Єреван – Київ;
PS518 Тбілісі – Київ;
PS716 Стамбул – Київ;
PS602 Баку – Київ;
PS242 Торонто – Київ;
PS232 Нью-Йорк – Київ;
PS272 Бангкок – Київ;
PS898 Кишинів – Київ.
До перевезення вказаними рейсами будуть прийняті лише громадяни України або громадяни інших країн, які мають право постійного або тимчасового проживання на території України.
У період з 17 по 31 березня МАУ виконуватиме власні регулярні внутрішні рейси, чартерні рейси за кордон для повернення українських туристів додому, а також за необхідності санітарно-евакуаційні та технічні рейси.
Пасажири скасованих рейсів будуть проінформовані електронною поштою та/або смс-повідомленням про можливість безкоштовно переоформити квитки і перенести дату своєї подорожі на період після 31 березня 2020 року.
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