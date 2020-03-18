Лідери країн ЄС погодилися закрити зовнішні кордони для боротьби з коронавірусом

Лідери ЄС на саміті у вівторок погодилися на запропоноване Єврокомісією закриття зовнішніх кордонів ЄС і Шенгенської зони як мінімум на 30 днів у відповідь на спалах коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це після саміту заявила президент ЄК Урсула фон дер Ляєн.

"Під час саміту Європейської ради, що проходив по відеоконференції, держави-члени ЄС схвалили пропозиції Єврокомісії щодо прикордонних заходів, економіки, спільних державних закупівель та досліджень для боротьби з коронавірусом", - написала вона в Twitter після саміту.

In today's #EUCO videoconference on #COVID19, EU Member States endorsed @EU_Commission proposals on border measures, the economy, joint public procurement and research to fight the #coronavirus.

More work ahead, the crisis requires it. pic.twitter.com/itgs2j0iWt — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 17, 2020

У заяві на сайті Європейської ради йдеться, що для "обмеження поширення вірусу в глобальному масштабі лідери погодилися зміцнити зовнішні кордони, застосовуючи скоординоване тимчасове обмеження несуттєвих поїздок в ЄС на період 30 днів".

Лідери ЄС також схвалили керівні принципи, запропоновані Комісією, з управління кордонами.

"Ми повинні забезпечити пропуск ліків, продуктів харчування і товарів, і наші громадяни повинні мати можливість подорожувати у свої країни", - сказав президент Європейської ради Шарль Мішель.

Країни ЄС також наголосили на необхідності обміну інформацією, розробки вакцини і надання її всім нужденним.

Лідери ЄС вирішили відкласти черговий саміт, запланований на 26-27 березня. Вони домовилися провести ще одну відеоконференцію наступного тижня.