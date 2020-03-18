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Лідери країн ЄС погодилися закрити зовнішні кордони для боротьби з коронавірусом

Середа, 18 березня 2020, 09:36

Лідери ЄС на саміті у вівторок погодилися на запропоноване Єврокомісією закриття зовнішніх кордонів ЄС і Шенгенської зони як мінімум на 30 днів у відповідь на спалах коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це після саміту заявила президент ЄК Урсула фон дер Ляєн.

"Під час саміту Європейської ради, що проходив по відеоконференції, держави-члени ЄС схвалили пропозиції Єврокомісії щодо прикордонних заходів, економіки, спільних державних закупівель та досліджень для боротьби з коронавірусом", - написала вона в Twitter після саміту.

У заяві на сайті Європейської ради йдеться, що для "обмеження поширення вірусу в глобальному масштабі лідери погодилися зміцнити зовнішні кордони, застосовуючи скоординоване тимчасове обмеження несуттєвих поїздок в ЄС на період 30 днів".

Лідери ЄС також схвалили керівні принципи, запропоновані Комісією, з управління кордонами.

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"Ми повинні забезпечити пропуск ліків, продуктів харчування і товарів, і наші громадяни повинні мати можливість подорожувати у свої країни", - сказав президент Європейської ради Шарль Мішель.

Країни ЄС також наголосили на необхідності обміну інформацією, розробки вакцини і надання її всім нужденним. 

Лідери ЄС вирішили відкласти черговий саміт, запланований на 26-27 березня. Вони домовилися провести ще одну відеоконференцію наступного тижня.

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