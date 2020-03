Лидеры стран ЕС согласились закрыть внешние границы для борьбы с коронавирусом

Лидеры ЕС на саммите во вторник согласились на предложенное Еврокомиссией закрытие внешних границ ЕС и Шенгенской зоны как минимум на 30 дней в ответ на вспышку коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом после саммита заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Во время саммита Европейского совета, проходившего по видеоконференции, государства-члены ЕС одобрили предложения Еврокомиссии по пограничным мерам, экономике, совместным государственным закупкам и исследованиям для борьбы с коронавирусом", - написала она в Twitter после саммита.

In today's #EUCO videoconference on #COVID19, EU Member States endorsed @EU_Commission proposals on border measures, the economy, joint public procurement and research to fight the #coronavirus.

