Що робити українцям, які застрягли за кордоном, а термін дії візи завершується: пояснення МЗС

МЗС просить українців, які, перебуваючи за кордоном, не можуть повернутись до України і зіткнулись із закінченням терміну дії візи, надати українському посольству країни перебування копії своїх документів.

Про це йдеться у роз'ясненнях МЗС щодо пандемії коронавірусу, пише "Європейська правда".

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"У вашій ситуації необхідно надати нашому посольству України копії ваших документів та інформацію про ваше місце перебування.

На підставі отриманих даних посольство звернеться до офіційних органів за місцем вашого перебування, з проханням надати вам допомогу у вирішенні адміністративних питань. Зокрема, продовжити строк перебування без накладення санкцій", - зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, з 16 березня Україна обмежила кількість пунктів пропуску, через які громадяни України можуть повернутись на батьківщину.

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З 17 березня Україна зупиняє міжнародне пасажирське сполучення, зокрема, авіарейси, залізничне та пасажирське автобусне сполучення.

Обмеження на кордоні України будуть діяти до 3 квітня 2020 року, якщо через ситуацію із поширенням захворюваності на пандемічний вірус не буде прийняте інше рішення".

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