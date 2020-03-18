В Італії оштрафували українку за нелегальний продаж медичних масок на вулиці

У Мілані оштрафували 53-річну громадянку України, яка незаконно продавала медичні маски на вулиці попри урядовий указ залишатися вдома у зв’язку зі спалахом коронавірусу.

Як пише "Європейська права", про це повідомляє видання Milano Today.

Українку викрили в неділю 15 березня після того, як поліція отримала телефонний дзвінок від місцевого жителя. Той помітив жінку, яка вже не перший день продавала маски біля місцевого супермаркету.

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"Поліцейські дісталися до цього місця і відразу ж помітили 53-річну жінку, яка намагалася втекти, сховавши товар під курткою", – пише видання.

Після прибуття поліції українка зізналася, що намагалася продати маски.

Її оштрафували за відсутність дозволу на торгівлю в громадських місцях та невиконання указу уряду залишатися вдома, щоб стримати поширення коронавірусу. Сума штрафу у повідомленні видання не зазначена.