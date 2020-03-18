Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Министр здравоохранения Нидерландов упал от изнеможения во время дебатов в парламенте

Пандемия коронавируса не повлияет на готовность сил НАТО - генсек

В МИД объяснили, могут ли украинцы завершить отдых в Египте, несмотря на пандемию

Послы ЕС поддержали открытие переговоров о вступлении с Албанией и Северной Македонией






В Италии оштрафовали украинку за нелегальную продажу медицинских масок на улице

Среда, 18 марта 2020, 15:12

В Милане оштрафовали 53-летнюю гражданку Украины, которая незаконно продавала медицинские маски на улице несмотря на правительственный указ оставаться дома в связи со вспышкой коронавируса.

Как пишет "Европейская права", об этом сообщает издание Milano Today.

Украинку уличили в воскресенье 15 марта после того, как полиция получила телефонный звонок от местного жителя. Тот заметил женщину, которая уже не первый день продавала маски у местного супермаркета.

Читайте также
Коронавирус в Италии: число погибших превысило 2500

"Полицейские добрались до этого места и сразу же заметили 53-летнюю женщину, которая пыталась убежать, спрятав товар под курткой", - пишет издание.

После прибытия полиции украинка призналась, что пыталась продать маски.

Ее оштрафовали за отсутствие разрешения на торговлю в общественных местах и ​​невыполнение указа правительства оставаться дома, чтобы сдержать распространение коронавируса. Сумма штрафа в сообщении издания не указана.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Италия
powered by lun.ua