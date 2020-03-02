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Глава МВС Естонії заявив про готовність відновити контроль на зовнішніх кордонах

Понеділок, 2 березня 2020, 10:30

Естонська держава готова відновити повний прикордонний контроль на зовнішніх кордонах через нову хвилю мігрантів з Туреччини і поширення коронавірусу.

Про це заявив в понеділок міністр внутрішніх справ Естонії Март Хельме, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Postimees.

Хельме зазначив, що Європа зіткнулася з двома кризами, які швидко розвиваються: міграційною та коронавірусом. У контексті міграційної кризи він наголосив на необхідності підтримати рішучі заходи, які вживають в цих умовах уряд Греції та інших країн для захисту своєї території і населення.

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"Frontex як колективний орган прикордонної охорони Європейського Союзу повинен якомога швидше надати Греції і Болгарії в ситуації, що склалася, максимальну допомогу, щоб уникнути неконтрольованого вторгнення нової хвилі імміграції в Європу. За необхідності Естонія готова направити додаткові сили на зовнішні кордони Європи, щоб таким чином проявити свою солідарність", - сказав він.

За словами Хельме, Естонія уважно стежить як за розвитком міграційної кризи, так і за поширенням коронавірусу.

"За необхідності ми готові ввести на наших прикордонних пунктах і на зовнішніх кордонах повний контроль документів і організувати висилку або ізоляцію небажаних або небезпечних для держави людей", - підкреслив він.

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Коронавірус мігранти Естонія
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