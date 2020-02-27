В Естонії перший випадок коронавірусу: у іранця, який приїхав з Латвії

В Естонії зафіксували перший випадок зараження новим типом коронавірусу у громадянина Ірану, який прибув автобусом з Риги.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"Сьогодні вранці надійшла інформація про те, що в Естонії станом на вечір вчорашнього дня виявлено першого інфікованого. Йдеться про постійного жителя Естонії, який не є її громадянином. Більш точну інформацію дасть Департамент здоров'я", - заявив міністр соціальних справ Танел Кійк.

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Заражений повернувся до Естонії в середу ввечері з Ірану. В даний час він ізольований. "За моєю інформацією, йдеться про громадянина Ірану", - уточнив Кійк.

За його словами, хворий прибув до Естонії автобусом з Риги, повітряним і морським транспортом він не користувався.

Чоловіка помістили в клініку інфекційних захворювань при Талліннській центральній лікарні. Більш детальну інформацію естонська влада має намір надати протягом дня на спеціальній прес-конференції.

В останні дні Іран стає одним з епіцентрів поширення епідемії коронавірусу за межами Китаю. За даними на 26 лютого, кількість зафіксованих в Ірані випадків зараження досягла 95, збільшившись за добу більш ніж на 30. З Ірану коронавірус потрапив в кілька сусідніх країн на Близькому Сході.