Глава МВД Эстонии заявил о готовности восстановить контроль на внешних границах

Эстонское государство готово восстановить полный пограничный контроль на внешних границах в связи с новой волной мигрантов из Турции и распространением коронавируса.

Об этом заявил в понедельник министр внутренних дел Эстонии Март Хельме, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

Хельме отметил, что Европа столкнулась с двумя кризисами, которые быстро развиваются: миграция и коронавирус. В контексте миграционного кризиса он отметил необходимость поддержать решительные меры, предпринимаемые в этих условиях правительством Греции и других стран для защиты своей территории и населения.

"Frontex как коллективный орган пограничной охраны Европейского Союза должен как можно скорее оказать Греции и Болгарии в сложившейся ситуации максимальную помощь, чтобы избежать неконтролируемого вторжения новой волны иммиграции в Европу. При необходимости Эстония готова направить дополнительные силы на внешние границы Европы, чтобы таким образом проявить свою солидарность ", - сказал он.

По словам Хельме, Эстония внимательно следит как за развитием миграционного кризиса, так и за распространением коронавируса.

"При необходимости мы готовы ввести на наших пограничных пунктах и ​​на внешних границах полный контроль документов и организовать высылку или изоляцию нежелательных или опасных для государства людей", - подчеркнул он.