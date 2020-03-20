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Польща продовжить заборону в’їзду іноземців до середини квітня – ЗМІ

П'ятниця, 20 березня 2020, 12:55

Уряд Польщі готується продовжити заборону на в’їзд іноземців до країни через епідемію коронавірусу до середини квітня.

Про це з посиланням на RMF24 повідомляє "Європейська правда".

Сьогодні минає тиждень з моменту оголошення заборони, яка є елементом боротьби з поширенням коронавірусу. Спочатку вона мала діяти протягом 10 днів - до найближчої середи - з можливістю продовження.

За даними польських ЗМІ, рішення про продовження заборони вже прийняте. Уряд офіційно оголосить про це наступного тижня.

Продовження заборони покликане обмежити в'їзд в Польщу в період Великодня. Якщо поляки захочуть повернутися на свята, їм доведеться провести 14-денний карантин. Тому повернення незадовго до Великодня означатиме неможливість вийти з дому. Це потрібно враховувати при плануванні свят.

Великдень у Польщі святкують 12 квітня.

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