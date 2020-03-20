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З Єгипту в Україну повернулися вже понад 25 тис. громадян – МЗС

П'ятниця, 20 березня 2020, 15:02

Міністерство закордонних справ України повідомило про те, що з Єгипту вже повернулися понад 25 тис. громадян.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"25 тис. 237 громадян України повернулися з Єгипту. Станом на 12.00 20 березня 22 тис. 328 громадян України прилетіли з Шарм-ель-Шейху та 2 тис. 909 - з Хургади", - йдеться у повідомленні МЗС на сторінці у Facebook.

"Вже в Україні усі громадяни, які перебували на карантині в готелях Шарм-ель-Шейху та Хургади - 830 людей", - повідомили у МЗС.

Також повернулися в Україну 11 людей, які перебували в Єгипті з нетуристичною метою.

Посольство продовжує сприяти виїзду з Єгипту тих громадян України, які прибули в країну не в складі туристичних груп. За можливості такі громадяни відправляються чартерними рейсами з вільними місцями. Також посольство продовжує складати списки людей, яким треба допомогти повернутися в Україну.

Раніше посол України у Єгипті Євген Микитенко у коментарі ЄП заявив, що українські туристи, які зараз перебувають у Єгипті, можуть самостійно вирішити, чи переривати свій відпочинок у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як повідомлялося раніше, посольство України у Єгипті домовилося про дозвіл для прибуття українських евакуаційних літаків, попри рішення влади країни закрити повітряний простір для пасажирських авіарейсів з 12:00 19 березня. 

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