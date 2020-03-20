Из Египта в Украину вернулись уже более 25 тысяч граждан - МИД

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что из Египта уже вернулись более 25 тыс. граждан.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"25 тыс. 237 граждан Украины вернулись из Египта. По состоянию на 12.00 20 марта 22 тыс. 328 граждан Украины прилетели из Шарм-эль-Шейха и 2 тыс. 909 - из Хургады", - говорится в сообщении МИД на странице в Facebook.

"Уже в Украине все граждане, которые находились на карантине в отелях Шарм-эль-Шейхе и Хургады - 830 человек", - сообщили в МИД.

Также вернулись в Украину 11 человек, находившихся в Египте с нетуристической целью.

Посольство продолжает содействовать выезду из Египта тех граждан Украины, которые прибыли в страну не в составе туристических групп. По возможности такие граждане отправляются чартерными рейсами со свободными местами. Также посольство продолжает составлять списки людей, которым надо помочь вернуться в Украину.

Ранее посол Украины в Египте Евгений Микитенко в комментарии ЕП заявил, что украинские туристы, которые сейчас находятся в Египте, могут самостоятельно решить, прерывать ли свой отдых в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщалось ранее, посольство Украины в Египте договорилось о разрешении для прибытия украинских эвакуационных самолетов, несмотря на решение властей страны закрыть воздушное пространство для пассажирских авиарейсов с 12:00 19 марта.