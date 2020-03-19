Стали відомі строки повернення до України усіх громадян, що застрягли в Єгипті

Усі українці, які застрягли у Єгипті, повернуться в Україну до кінця березня – попри закриття повітряного простору Єгипту для пасажирських рейсів.

Про це повідомив посол України у Єгипті Євген Микитенко у коментарі "Європейській правді".

Він повідомив, що від опівдня 19 березня єгипетський повітряний простір, за рішенням місцевого уряду, закривається для міжнародних пасажирських рейсів на два тижні. "Нам вдалося відвоювати дозвіл на приліт наших чартерів з порожнім бортом до аеропортів міст Шарм-ель-Шейх та Хургада до кінця березня – винятково з метою евакуації", - зазначив Євген Микитенко.

Дата та час повернення наступної групи українців залежить від того, коли українські літаки отримають дозвіл приземлитися у Єгипті, це має стати відомо у найближчі години. Отримання дозволу очікувалося ще напередодні. "Ми очікуємо, що це (надання дозволу) станеться опівдні сьогодні, але інформація змінюється щогодини", - зазначив Євген Микитенко.

За попередньою інформацією, спершу до Єгипту для евакуації вирушать 4 літаки, згодом – ще два.

За словами Євгена Микитенка, 19 березня процес повернення українців додому "перейшов рубікон" - у Єгипті залишається удвічі менше українських громадян, ніж було 4 дні тому, на момент припинення авіасполучення. "Станом на ранок 15-го березня на курортах Єгипту знаходилось приблизно 30 тисяч відпочиваючих з України. На ранок 19 березня вже прибули додому близько 16 тисяч", - розповів посол.

За даними посольства, станом на 10 годину ранку 19 березня у Шарм-ель-Шейху залишається близько 11 955 громадян України, у Хургаді - ще 2326. Усі вони здорові.

"Двоє громадянок з підозрою на COVID-19 з нашою допомогою вже пройшли необхідні аналізи на наявність коронавірусу. Вони здорові, дякувати Богу – вчора були виписані з лікарні Шарм-ель-Шейха та відлітатимуть в Україну", - зазначив Євген Микитенко.



На карантині у Шармх-ель-Шейху в готелі Reef Oasis Beach Resort перебувають 730 українців, ще двоє – у готелі Sentido Reef Oasis. У двох готелях Хургади на карантині перебувають 98 українців. За інформацією туристичних операторів, усі ці громадяни повернуться додому після медико-санітарних оглядів окремими чартерними рейсами.