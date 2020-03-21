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У Німеччині число заражень коронавірусом перевищило 16600, померли 47 осіб

Субота, 21 березня 2020, 12:49

Кількість заражень коронавірусом у Німеччині за останню добу зросла на 2705 випадків, до 16 662.

Про це з посиланням на дані федерального Інституту Роберта Коха повідомляє Spiegel, передає "Європейська правда".

Університет Джона Хопкінса (JHU), що базується в американському місті Балтімор, повідомив про 19 848 інфікованих людей.

Інститут, який враховує лише дані, передані в електронному вигляді з федеральних земель, і оновлює свій список один раз на день, зареєстрував на цей час 47 смертей, а JHU - 68 смертей.

Нагадаємо, напередодні Баварія стала першою федеральною землею Німеччини, яка вводить суворі обмеження на пересування людей для боротьби з поширенням коронавірусу.

З суботи залишати власну квартиру жителям Баварії дозволено лише за поважних причин. До них належать добирання на роботу, здійснення покупок, відвідування лікаря та аптеки, допомога іншим, відвідини "партнерів по життю", а також спорт і пересування на свіжому повітрі - але лише ізольовано або з людьми, з якими живе особа. 

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Коронавірус Німеччина
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