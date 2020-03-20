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Перша федеральна земля Німеччини суворо обмежила пересування людей

П'ятниця, 20 березня 2020, 14:40

Баварія стала першою федеральною землею Німеччини, яка вводить суворі обмеження на пересування людей для боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

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"Ми майже повністю припиняємо суспільне життя", - сказав у п'ятницю глава Баварії Маркус Зьодер, оголошуючи фундаментальні обмеження для баварців.

З суботи залишати власну квартиру жителям Баварії дозволено лише за поважних причин. До них належать добирання на роботу, здійснення покупок, відвідування лікаря та аптеки, допомога іншим, відвідини "партнерів по життю", а також спорт і пересування на свіжому повітрі - але лише ізольовано або з людьми, з якими живе особа. 

За словами Зьодера, з опівночі все федеральні землі хочуть закрити всі ресторани. Протягом наступних 14 днів заклади харчування працюватимуть тільки на доставку чи замовлення "з собою". "Усі інші федеральні землі також хочуть це впровадити", - сказав прем'єр Баварії.

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Станом на 20 березня в Баварії є щонайменше 3107 людей з позитивним результатом тесту на коронавірус. 15 людей померли.

У Німеччині загалом повідомлено про приблизно 14 000 випадків захворювання, що майже на 3 000 більше, ніж напередодні. 31 людина померла.

Уряд Німеччини не виключає введення суворіших карантинних заходів, якщо громадяни не виконуватимуть рекомендацій про скорочення соціальної активності.

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