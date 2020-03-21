ЄС відкрив доступ до своїх стандартів виробництва захисних засобів від коронавірусу

ЄС погодився негайно надати ряд європейських стандартів для деяких медичних виробів і засобів індивідуального захисту з огляду на термінові потреби боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

"У контексті коронавірусної кризи Єврокомісія працює з промисловістю і державами-членами над тим, щоб максимально збільшити доступність масок, рукавичок, халатів та іншого медичного приладдя. Зусилля включають збільшення виробництва існуючими виробниками, полегшення імпорту та активізацію альтернативних способів виробництва обладнання" - заявили в ЄК.

Зокрема, на наполегливе прохання комісії Європейський комітет зі стандартизації (CEN) і Європейський комітет з електротехнічної стандартизації (CENELEC) у співпраці з усіма своїми членами погодилися негайно надати ряд європейських стандартів для деяких медичних виробів і засобів індивідуального захисту.

"Ця дія допоможе як компаніям ЄС, так і компаніям третіх країн, які бажають виробляти ці вироби, швидко почати виробництво і більш легко розмістити продукцію на внутрішньому ринку, забезпечуючи при цьому високий ступінь безпеки" - пояснили в Єврокомісії.

Комісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив: "Ми повинні діяти колективно, проявляючи наполегливість, солідарність і сміливість. Я закликаю виробників збільшувати і диверсифікувати виробництво, спираючись на позитивні приклади, наприклад, коли текстильні та взуттєві виробники починають випускати маски і халати. Я зроблю все можливе, щоб підтримати їхні зусилля. Я радий повідомити, що після контактів з комісією CEN / CENELEC погодилася надати у вільний доступ стандарти, необхідні для того, щоб такі компанії могли виробляти маски та інші захисні засоби"/

Нагадаємо, компанія LVMH, який володіє брендом Louis Vuitton, використовуватиме свої лінії для виготовлення парфумів, щоб почати виробництво дезинфікуючих засобів для захисту людей від коронавірусу.