У Північній Македонії запровадили комендантську годину через коронавірус

Уряд Північної Македонії оголосив про запровадження комендантської години по всій країні у нічний час для запобігання поширенню коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне рішення розміщене на сайті уряду.

"Щоб запобігти подальшому поширенню вірусу по всій країні, уряд Республіки Північна Македонія вирішив заборонити переміщення населення в Республіці Північна Македонія з 21:00 до 06:00, щоб запобігти поширенню інфекційного захворювання COVID-19 і захистити населення в Республіці Північна Македонія", - йдеться в тексті рішення.

У зазначений період також заборонено збиратися групами більш як 5 осіб, громадський транспорт в цей час ходити не буде, також заборонено користуватися таксі, за винятком поїздок в/з лікарні або аптеки. Водії таксі зобов'язані використовувати в автомобілі засоби індивідуального захисту (захисна маска і рукавички).

Заборона не поширюється на людей, яким потрібна невідкладна медична допомога та супроводжуючих їх до двох осіб.

Також будуть складені списки людей, які працюють на підприємствах в нічний час, їм будуть видаватися спеціальні перепустки.