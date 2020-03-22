В Северной Македонии ввели комендантский час из-за коронавируса

Правительство Северной Македонии объявил о введении комендантского часа по всей стране в ночное время для предотвращения распространения коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее решение размещено на сайте правительства.

"Чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса по всей стране, правительство Республики Северная Македония решило запретить перемещение населения в Республике Северная Македония с 21:00 до 06:00, чтобы предотвратить распространение инфекционного заболевания COVID-19 и защитить население в Республике Северная Македония", - говорится в тексте решения.

В указанный период также запрещено собираться группами более 5 человек, общественный транспорт в это время ходить не будет, также запрещено пользоваться такси, за исключением поездок в/из больницы или аптеки. Водители такси обязаны использовать в автомобиле средства индивидуальной защиты (защитная маска и перчатки).

Запрет не распространяется на людей, которым нужна неотложная медицинская помощь и сопровождающих их до двух человек.

Также будут составлены списки людей, работающих на предприятиях в ночное время, им будут выдаваться специальные пропуска.