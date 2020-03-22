"Більше двох не збиратися": у Німеччині запроваджують новий жорсткий карантин

Федеральний та земельні уряди у Німеччині домовилися про нові обмеження права на вільне пересування.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила канцлерка Ангела Меркель після наради з представниками земель.

Правила, що набудуть чинності у понеділок, підтримали більшість земельних урядів; деякі інші, як-то Баварія, раніше запровадила власні жорсткі обмеження

Перелік правил які цитує Spiegel, є таким:

– Збиратися у публічних місцях групами більше ніж двоє людей – заборонено. Винятком є родини та люди, які проживають спільно.

– Контакт з іншими мають бути зведені до мінімуму.

– У публічних місцях повинна дотримуватися відстань у 1,50 метра.

– Заклади громадського харчування повинні залишатися закритими, однак доставка та продаж їжі на винос дозволені.

– Заклади обслуговування, на кшталт перукарень та косметичні студії, мають бути закриті. Медичні заклади продовжать працювати.

– У організаціях, що працюють, повинні дотримуватися правила гігієни для працівників та відвідувачів.

– Роботи, допомога іншим та заняття спортом на свіжому повітрі лишаються дозволеними.

Порушення обмежень мають контролюватися регулюючими органами та поліцією, очікується, що для порушників будуть передбачені санкції.

Нові правила запроваджуються на два тижні, але можуть бути продовжені.

Як повідомлялося за минулу добу в Італії зареєстрована рекордна кількість тих, хто вилікувався від коронавірусу.

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