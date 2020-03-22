"Больше двух не собираться": в Германии вводят новый жесткий карантин

Федеральное и земельные правительства в Германии договорились о новых ограничениях права на свободное передвижение.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила канцлер Ангела Меркель после совещания с представителями земель.

Правила, которые вступят в силу в понедельник, поддержали большинство земельных правительств; некоторые другие, как Бавария, ранее ввели собственные жесткие ограничения

Перечень правил, которые цитирует Spiegel, таков:

– Собираться в публичных местах группами более чем два человека - запрещено. Исключением является семьи и люди, которые проживают совместно.

– Контакт с другими должен быть сведен к минимуму.

– В публичных местах необходимо соблюдать расстояние в 1,50 метра между людьми.

– Заведения общественного питания должны оставаться закрытыми, однако доставка и продажа еды на вынос разрешены.

– Бизнесы по оказанию услуг, вроде парикмахерских и косметических студий, должны быть закрыты. Медицинские учреждения продолжат работать.

– В организациях, которые продолжат работу, должны соблюдаться правила гигиены для работников и посетителей.

– Работа, помощь другим и занятия спортом на свежем воздухе остаются разрешенными.

Нарушение ограничений должны контролироваться регулирующими органами и полицией, ожидается, что для нарушителей будут предусмотрены санкции.Новые правила вводятся на две недели, но могут быть продолжены.

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