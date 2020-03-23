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У Нідерландах за добу – 545 нових випадків коронавірусу

Понеділок, 23 березня 2020, 17:20

У Нідерландах за добу виявили 545 нових випадків зараження коронавірусом, 34 хворих померли.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров’я, добробуту та спорту Нідерландів.

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Загалом внаслідок ускладнень від захворювання померли вже 213 осіб. Загиблим – від 55 до 97 років, середній вік – 82 роки.

Загальна кількість виявлених випадків досягла 4749, 1230 пацієнтів – госпіталізовані. Найбільше випадків – 1558 – зафіксовано у провінції Північний Брабант, на 2-му і 3-му місці – провінції Південна Голландія та Північна Голландія, з 647 та 600 випадками відповідно.

Напередодні, 22 березня, у міністерстві повідомляли про 46 загиблих та 573 нових випадків за добу.

У повідомленні зазначають, що реальна кількість випадків значно більша, ніж виявлені, тому що тестування проходить не кожна особа з підозрою на коронавірус, а лише пацієнти з важкими симптомами.

Нагадаємо, у Німеччині станом на ранок 22 березня кількість заражень перевищила 22 тисячі. В Іспанії за минулу добу загинули 462 людини, кількість виявлених випадків перевищила 33 тисячі. 

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Коронавірус Нідерланди
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