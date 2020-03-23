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В Нидерландах за сутки - 545 новых случаев коронавируса

Понедельник, 23 марта 2020, 17:20

В Нидерландах за сутки обнаружили 545 новых случаев заражения коронавирусом, 34 больных умерли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов.

Всего в результате осложнений от заболевания умерли уже 213 человек. Погибшим - от 55 до 97 лет, средний возраст - 82 года.

Общее количество выявленных случаев достигла 4749, 1230 пациентов госпитализированы. Больше всего случаев - 1558 - зафиксировано в провинции Северный Брабант, на 2-м и 3-м месте - провинции Южная Голландия и Северная Голландия, с 647 и 600 случаями соответственно.

Накануне, 22 марта, в министерстве сообщали о 46 погибших и 573 новых случаях за сутки.

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В сообщении отмечается, что реальное число случаев значительно больше, чем обнаружено, так как тестирование проходит не каждый человек с подозрением на коронавирус, а только пациенты с тяжелыми симптомами.

Напомним, в Германии по состоянию на утро 22 марта количество заражений превысило 22 000. В Испании за минувшие сутки погибли 462 человека, количество выявленных случаев превысило 33 000.

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Коронавирус Нидерланды
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