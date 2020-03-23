Франція готується звільнити 5 тисяч в’язнів через коронавірус – ЗМІ

Міністерство юстиції Франції найближчими днями дозволить звільнення 5 тисяч в’язнів, чиї терміни ув’язнення закінчуються, через загрозу поширення корона вірусу у тюрмах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Franceinfo.

Це рішення було прийнято на зустрічі в понеділок, 23 березня, між представниками міністерства і профспілками тюремних наглядачів з метою зменшення скупчення людей у в'язницях.

"У найближчі дні суди приймуть рішення про звільнення тих, хто був засуджений за незначні злочини і хто добре поводився під час ув'язнення", - повідомили джерела, знайомі з цим питанням.

Також будуть звільнені в’язні, яким до кінця відбування терміну покарання лишилося менше місяця.

При цьому на звільнених навіть не надягатимуть електронні браслети.

Варто зазначити, що Франція не перша країна, яка йде на такі кроки у спробах запобігти поширенню коронавірусу. Раніше рішення про тимчасове звільнення 85 тисяч в’язнів прийняв Іран.

Нагадаємо, у Франції протягом останньої доби від коронавірусу померли 186 людей, таким чином загальне число померлих зросло до 860.