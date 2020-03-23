Франция из-за коронавируса готовится освободить 5 тысяч заключенных - СМИ

Министерство юстиции Франции в ближайшие дни разрешит освободить 5 тысяч заключенных, чьи сроки заключения заканчиваются, из-за угрозы распространения коронавируса в тюрьмах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Franceinfo.

Это решение было принято на встрече в понедельник, 23 марта, между представителями министерства и профсоюзами тюремных надзирателей с целью уменьшения скопления людей в тюрьмах.

"В ближайшие дни суды примут решение об освобождении тех, кто был осужден за незначительные преступления и кто хорошо вел себя во время заключения", - сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

Также будут освобождены заключенные, которым до конца отбытия срока наказания осталось меньше месяца.

При этом на освобожденных даже не будут надевать электронные браслеты.

Стоит отметить, что Франция не первая страна, которая идет на такие шаги в попытках предотвратить распространение коронавирус. Ранее решение о временном освобождении 85 тысяч узников принял Иран.

Напомним, во Франции в течение последних суток от коронавируса умерли 186 человек, таким образом общее число умерших выросло до 860.