У Хорватії померла постраждала під час землетрусу дівчина
Вівторок, 24 березня 2020, 12:48
Померла 15-річна дівчина, яка постраждала під час землетрусу у Загребі в неділю.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на HRT.
Дівчина опинилася під завалами в квартирі на вулиці Джорджічева у неділю вранці, коли в Загребі стався потужний землетрус.
З ранку неділі вона перебувала в критичному стані в реанімації дитячої поліклініки.
"Незважаючи на всі зусилля лікарів врятувати її, дівчина померла від серйозних травм", - сказав лікар Горан Роїч.
Землетрус магнітудою 3,5 стався в неділю вранці у хорватській столиці Загребі, спричинивши паніку, евакуацію лікарень та руйнування будівель, включаючи знаменитий столичний собор - усе це на тлі часткового блокування через коронавірус.
Внаслідок землетрусу постраждали 17 людей.
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