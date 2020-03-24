У Хорватії померла постраждала під час землетрусу дівчина

Померла 15-річна дівчина, яка постраждала під час землетрусу у Загребі в неділю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на HRT.

Дівчина опинилася під завалами в квартирі на вулиці Джорджічева у неділю вранці, коли в Загребі стався потужний землетрус.

З ранку неділі вона перебувала в критичному стані в реанімації дитячої поліклініки.

"Незважаючи на всі зусилля лікарів врятувати її, дівчина померла від серйозних травм", - сказав лікар Горан Роїч.

Землетрус магнітудою 3,5 стався в неділю вранці у хорватській столиці Загребі, спричинивши паніку, евакуацію лікарень та руйнування будівель, включаючи знаменитий столичний собор - усе це на тлі часткового блокування через коронавірус.

Внаслідок землетрусу постраждали 17 людей.